Chris Hemsworth celebra momentos especiais no Brasil ao som de Matuê e anima fãs

Internautas se divertem com momentos compartilhados por Chris Hemsworth durante sua passagem pelo Brasil

Nesta sexta-feira, 23, o ator Chris Hemsworth, famoso por interpretar o deus nórdico Thor no universo cinematográfico da Marvel, compartilhou em suas redes sociais alguns momentos vividos durante sua passagem pelo Brasil. Com vídeos do evento Tudum, promovido pela Netflix, onde o famoso compareceu para promover o novo filme, Resgate 2, os internautas se divertiram com a escolha da música do vídeo.

“Muito obrigado, Brasil! Obrigado por fazer essa última parada da turnê de divulgação [do filme] absolutamente épica”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, Chris aparece nos bastidores de sua participação no Tudum, que aconteceu em São Paulo, abrindo um bom champagne, além de mostrar momentos de entrevistas que deu durante sua viagem pelo país tupiniquim, como sua participação no podcast PodPah, entre muitos outros momentos.

Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi a escolha da música do vídeo. Primeiramente, a equipe de Chris havia selecionado o hit Vacilão, de Zé Felipe, Wesley Safadão e Igow. Porém, algo aconteceu e a canção acabou trocada, sendo que a nova escolhida havia sido 777-666, do Matuê. Os comentários se divertiram com a mudança e a escolha da música.

“Saudades, vem comer o Brasil de novo”, brincou a página oficial da Netflix Brasil. “Te amamos, saudades”, lamentou o PodPah. “Vocês falaram tanto que o editor foi lá e mudou a música. Brasil, Brasil… Você é realmente diferenciado”, debochou um terceiro internauta. “Você é o melhor”, disparou uma outra.

Chris Hemsworth experimenta comida típica brasileira e revela se gostou

Durante sua participação no Podpah, podcast comandado pelos youtubers Igor Cavalari e Mítico Jovem, foi oferecido para Chris Hemsworth um pote de açaí. Diferentemente dos típicos pratos de açaí do nordeste, o famoso provou o modelo mais conhecido no sudeste, mais doce e com frutas. “É maravilhoso. Bom demais, eu adoro. Eu gosto do da Austrália, mas esse aqui é ainda melhor”, afirmou o ator, que não parou de comer o prato.