Cheia de estilo, Angélica impressiona ao surgir esquiando

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 10h23

A apresentadora Angélica (48) está curtindo suas férias na neve!

Neste domingo, 23, a ex-global publicou novos registros no local de baixa temperatura e impressionou ao mostrar sua habilidade no esqui.

Toda rápida e cheia de segurança, Angélica apareceu esquiando na neve. "Olha ela", parabenizou Grazi Massafera (39). "Linda", elogiaram os fãs.

Além do vídeo, a esposa de Luciano Huck (50) ainda compartilhou uma série de fotos tomando uma bebida quente com muito estilo no lugar de paisagem branca.

"Uma semana de paz para todos", desejou a loira ao surgir plena aproveitando o momento de descanso.

Antes de ir para a região da França com neve, Angélica passou por um lugar com praia, onde ostentou sua boa forma em um biquíni pink.

Veja o vídeo de Angélica esquiando: