Cecilia Malan abre álbum de fotos das férias com a filha, Olimpia

Cecilia Malan exibe fotos raras e inéditas com a sua filha, Olimpia, durante as férias em Paris, na França

Correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, a jornalista Cecilia Malan (40) aproveitou alguns dias de férias para viajar com a filha, Olimpia, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento dela com o francês Pierre Antoine, de quem ela se separou há alguns anos. A comunicadora abriu um álbum de fotos dos passeios com a herdeira por Paris, na França, para registrar os momentos com a herdeira.

Elas visitaram pontos turísticos da região e ainda se divertiram no carrossel. “Férias mãe e filha!”, disse ela, e completou: “A obsessão do momento é andar de carrossel. E Paris tem uns lindos, antiguinhos. Mas tem que ser no mínimo três vezes, sabe?”.

Nas fotos, Olimpia roubou a cena e esbanjou fofura ao usar um vestido azul com desenhos de flores para curtir o dia quente ao lado da mãe. Nos comentários da foto, os fãs elogiaram as duas. “É muito charmosa essa Olimpia”, disse um seguidor. “Aproveitem suas lindas”, comentou outro. “Que maravilhosas”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Cecilia Malan vive romance com o ator Murilo Benício

Há pouco tempo, a jornalista Cecilia Malan surgiu em novas fotos ao lado do namorado, o ator Murilo Benicio. Eles curtiram um jantar divertido com o casal de amigos Tarcisio Filho e Mocita Fagundes em Londres, Inglaterra. Os casais apareceram sorridentes nas fotos juntos.

Vale lembrar que Cecilia Malan mora na Inglaterra porque é correspondente internacional da Globo. Desde que começaram a namorar, o ator Murilo Benício vive entre idas e vindas para visitar a amada no exterior e trabalhar no Brasil.

Os dois assumiram o namoro no final de 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época.

Discretos com a vida pessoal, eles só apareceram juntos em uma foto durante as férias dela no Brasil, quando eles posaram lado a lado em uma foto com vários amigos durante a Copa do Mundo.