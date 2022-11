Cauã Reymond e sua esposa saem de ilha na Indonésia após terremoto durante a viagem

Cauã Reymond e sua esposa estão na Indonésia, onde um terremoto matou 270 pessoas na capital do país, Jacarta

O ator Cauã Reymond (42) e sua esposa, a modelo Mariana Goldfarb (32) tranquilizaram os fãs, amigos e familiares nesta quinta-feira, 24, por meio dos stories de seus perfis no Instagram, após terem ficado sem sinal de internet e telefone na Indonésia, devido a um terremoto que atingiu o país durante a viagem do casal.

"Oi, gente, a gente teve que vir aqui nessa ilha de volta, porque só aqui tem sinal de internet. Há dois dias veio uma tempestade e chegou a sacudir a cabana onde a gente estava . Fiquei sabendo também que o terremoto lá em Jacarta foi muito pior do que eu imaginava: foram mais de 270 mortes", disse Cauã, que prestou solidariedade às vítimas e familiares.

"Então, desejo tudo de bom muita luz para essas famílias aqui o tempo abriu como vocês podem ver e eu desejo muita saúde aí para vocês, tá bom? Tudo de bom. Um beijo", completou o galã.

Cauã Reymond relata terremoto durante férias na Indonésia: "Matou dezenas de pessoas"

Cauã Reymond (42) contou nesta terça-feira, 22, também nos stories de seu perfil no Instagram, que um terremoto atingiu Jacarta, na Indonésia.

"Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até um outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho... Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer pra essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo pra todos e saúde", disse Cauã.

Cauã Reymond também utilizou as suas redes sociais para compartilhar um vídeo com alguns registros de momentos da sua viagem com a esposa. O casal estava nas Ilhas Mentawai, na Indonésia.