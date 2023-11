Carolina Dieckmann aproveita dia sozinha em Nova York: "Todinho pra mim"

Em viagem à Nova York, Carolina Dieckmann aproveita para curtir o dia sozinha nas ruas de Manhattan; confira o álbum de fotos!

A atriz Carolina Dieckmann está curtindo demais seus dias na cidade que nunca dorme. Em passagem por Nova York, nos Estados Unidos, a artista participou do Emmy Internacional e aproveitou para explorar a cidade nesta quarta-feira, 22.

A famosa, que esteve ao ar recentemente como Lumiar na novela Vai Na Fé, da Globo, passou sozinha pelas ruas de Manhattan e tirou um tempinho para si. Em seu perfil oficial do Instagram, a loira apareceu fazendo compras e arrancou suspiros de seus seguidores com os cliques de tirar o fôlego.

"Um dia todinho pra mim…", disse Carolina na legenda da publicação, que ainda contou com alguns cliques da natureza na cidade. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Quando a pessoa sabe que é linda, só nos resta admirar", disse um fã. "Tão linda!!!", enalteceu outro. "Para! Não tenho estrutura!", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann fala sobre sua participação no Emmy

Na última segunda-feira, 20, aconteceu o Emmy Internacional, uma das premiações mais importantes da televisão mundial. E atriz Carolina Dieckmann foi uma das brasileiras que marcaram presença no evento, que aconteceu nos Estados Unidos.

Em uma publicação feita em seu Instagram na terça-feira, 21,a artista relembrou seus momentos nos palcos da premiação. Ela, que foi convidada a apresentar uma das categorias da premiação, contou os detalhes dos bastidores do Emmy, incluindo sua reunião com as atrizes Dira Paes e Paolla Oliveira, que foram indicadas para concorrer ao prêmio.

Emocionada, a famosa contou mais sobre sua experiência na legenda da publicação. "A festa foi linda… Trabalhar numa empresa com 2 novelas entre as 4 indicadas é um baita orgulho. Falar em inglês na frente de tanta gente me tirou o chão, mas eu consegui bater minhas asinhas e voar. Estar numa premiação feita pra televisão é um paraíso pra quem, como eu, sempre amou fazer novela. Mas o melhor de tudo é sempre o encontro; estar com essa turma foi a melhor parte; e na real, sempre é", disse Carolina.