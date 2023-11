Carolina Dieckmann abre o álbum de fotos no Emmy Internacional: "Um paraíso"

Carolina Dieckmann celebra sua participação no Emmy Internacional e abre o álbum de fotos da premiação ao lado de amigos; confira!

Na última segunda-feira, 20, aconteceu o Emmy Internacional 2023, uma das principais premiações da televisão mundial. E entre os diversos artistas brasileiros que marcaram presença no evento, uma delas foi a atriz Carolina Dieckmann.

Em seu Instagram oficial, a artista, que esteve no ar recentemente com a novela Vai na Fé, da Globo, abriu o álbum de fotos do evento e compartilhou momentos incríveis com seus seguidores. Ela, que foi convidada a apresentar uma das categorias da premiação, contou os detalhes dos bastidores do Emmy.

Nos cliques, a loira apareceu deslumbrante em um longo vestido estampado, escolhido perfeitamente para a ocasião. Ela também mostrou sua reunião com as atrizes Dira Paes e Paolla Oliveira, que foram indicadas para concorrer ao prêmio. Além disso, Carol mostrou seus momentos no tapete vermelho e nos palcos, quando fez sua apresentação.

Emocionada, a famosa contou mais sobre sua experiência na legenda da publicação. "A festa foi linda… Trabalhar numa empresa com 2 novelas entre as 4 indicadas é um baita orgulho. Falar em inglês na frente de tanta gente me tirou o chão, mas eu consegui bater minhas asinhas e voar. Estar numa premiação feita pra televisão é um paraíso pra quem, como eu, sempre amou fazer novela. Mas o melhor de tudo é sempre o encontro; estar com essa turma foi a melhor parte; e na real, sempre é", iniciou.

Carolina ainda aproveitou para enaltecer seus amigos e agradecer pela noite incrível. "Obrigada @bernardo___portugal @tvglobo & @iemmys pelo convite mais corajoso que eu já aceitei. Obrigada @dudapl e Pri, por cuidarem de tudo de um jeito tão carinhoso. Obrigada @paollaoliveirareal e @dirapaes por compartilharem a luz e os sorrisos. Obrigada a todos que eu não conhecia,

e aos que já eram amigos, também… amei!!! Foi demais e eu quero mais!!! Beijo!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Paolla Oliveira rouba a cena com look no Emmy Internacional

Indicada ao Emmy Internacional, a atriz Paolla Oliveira conquistou todos os holofotes durante sua participação na premiação. Mesmo sem levar o prêmio por sua perfomance em Cara e Coragem, da Globo, a artista deu um show de beleza ao apostar em um vestido preto nada básico para o evento.

Em seu Instagram, Paolla abriu um álbum de registros da noite especial, onde exibiu os detalhes de seu look deslumbrante.“Yeah, about last night... E não necessariamente sobre ganhar, mas com toda certeza, celebrar todas as vitórias ao longo do caminho. Realizei um sonho que nem sabia que tinha. Adorei te ver de perto, Emmy Internacional”, iniciou a atriz na legenda da publicação.