Carol Peixinho exibe look do dia para curtir saidinha com Thiaguinho na Irlanda

Passeando pela Europa, Carol Peixinho e Thiaguinho estão em Dublin, onde o cantor faz show

Curtindo uma viagem pela Europa, o casal formado pela apresentadora e influenciadora digital, Carol Peixinho, e o cantor Thiaguinho aparecem prontos para uma saidinha à noite pela cidade de Dublin, na Europa. A ex-BBB ostenta um look lindo e chamativo, enquanto o artista apostou em algo mais básico.

“DubliNight”, (Noite em Dublin), brincou a ex-participante do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Carol aparece usando um conjunto formado por uma calça jeans bem clara e um top prateado com franjas, enquanto Thiago apostou em um look todo preto.

O casal de pombinhos foi curtir a noite no Temple Bar, com os amigos, para aproveitar a parada pelo país europeu, onde o cantor fará um show ainda nesta quinta-feira, 15, no National Stadium. As fotos de Carol e Thiaguinho arrancaram uma sequência de elogios dos internautas.

“Tá aí um casal de verdade”, disparou uma usuária. “Perfeita demais, sem condições nenhuma!”, comentou uma outra seguidora. “Muito diva! Um look mais lindo do que o outro”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Carol Peixinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)



Cliques com body cavado

Recentemente, a apresentadora e influenciadora digital Carol Peixinho elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um antigo ensaio que nunca postou, nos quais aparece usando um body verde bem cavado, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de milhões de seguidores.

"Shooting nunca postado", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de diamante, além da famosa hashtag #TBT. Nos cliques, a musa aparece usando um body verde-limão bem cavado, exibindo suas curvas maravilhosas e suas pernas incríveis. A influenciadora digital ainda completou o look com alguns acessórios verdes, além de um salto bem alto, da mesma cor da roupa que estava usando durante o ensaio fotográfico.