Carol Dantas leva filhos para passear por Paris e faz registros na Torre Eiffel

Curtindo viagem por Paris, Carol Dantas faz clássica foto em frente da Torre Eiffel com Davi Lucca e Valentin

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h21

Nesta sexta-feira, 11, Carol Dantas (28) encantou seus seguidores mostrando um pouquinho de seu passeio por Paris, na França.

Conhecendo alguns pontos turísticos da Cidade Luz, a influenciadora levou os filhos, Davi Lucca (10) e Valentin (2) como acompanhantes especiais.

A mamãe coruja ainda fez questão de registrar os herdeiros abraçadinhos na frente da Torre Eiffel, uma das Sete Maravilhas do Mundo.

Pelos comentários, os fãs ficaram babando. “Lindos demais”, disse um. “Que fofura”, declarou outro. “Essa cidade é um sonho”, afirmou mais um.

O primogênito é fruto de um ex-affair da ruiva com Neymar Jr. (30). Já o caçula é seu herdeiro do atual casamento com Vinicius Martinez (26).