Cantor Pablo curte viagem romântica com a esposa, Adriele Campos

Pablo celebra viagem só com a esposa para destino no nordeste: 'Um momento para nós, que todo casal merece'

O cantor Pablo aproveitou as férias em grande estilo com a esposa, Adriele Campos. O artista aproveitou uma folga na agenda agitada de shows para curtir uma viagem romântica com a amada. Os dois foram passar alguns dias em Jericoacoara, no Ceará, e capricharam nas fotos nos pontos turísticos da região.

“Depois de uma agenda de shows frenética, resolvi tirar uns dias de férias com minha esposa. Só nós dois, sem as crianças. Um momento para nós, que todo casal merece. Depois de tantos anos de casados, mas com um amor, uma admiração e um cuidado que só cresce”, disse ele, que está junto com a esposa há 21 anos.

Além disso, ele contou sobre a escolha do destino das férias. “Escolhemos Jericoacoara por ter paisagens naturais belíssimas e uma estrutura hoteleira massa. Estamos encantados e apaixonados por Jeri e por nós dois”, afirmou.

Pablo e Adriele são pais de três meninos: Victor (15), Gabriel (11) e Benjamin (7).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PABLO (@pablo_oficial)