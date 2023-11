Cadê a Tati Machado? Apresentadora revela o que está fazendo em dias longe da TV

Longe da TV por alguns dias, Tati Machado exibe fotos do que está fazendo em suas férias

A apresentadora Tati Machado está curtindo suas férias em grande estilo. Ela está longe da TV há alguns dias e curte seus dias de descanso ao lado do marido, Bruno Monteiro. Nesta semana, ela mostrou um pouco do que está fazendo e onde está.

Tati foi aproveitar as férias em Búzios, no Rio de Janeiro, e está hospedada em um hotel com várias diversões. A estrela apareceu curtindo a hidromassagem com o maridão e também contou que fez um passeio de jet ski no mar.

“Desacelerar para escutar o lado de dentro”, disse ela na legenda. Tati e Bruno estão casados há 12 anos e se mudaram recentemente para São Paulo por causa do trabalho dela no programa Encontro, da Globo. Vale lembrar que ele é cineasta e diretor de fotografia.

Tati é repórter dos programas Encontro e Mais Você, da Globo, e traz informações sobre as celebridades, novelas e outros programas da emissora. Antes disso, ela era repórter do Gshow.

View this post on Instagram A post shared by tati machado (@tati)

Marido de Tati Machado faz homenagem para ela

A apresentadora Tati Machado está em festa por causa do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente.

Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada: 'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.