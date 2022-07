Bruno de Luca posta fotos criativas ao lado da noiva grávida, Sthéfany Vidal

Nas redes sociais, Bruno de Luca mostrou algumas fotos divertidas que fez com a noiva durante a viagem

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 15h03

Bruno De Luca (40) divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos de sua viagem ao lado da noiva, Sthéfany Vidal (28), que espera a primeira filha do casal.

Os dois estão passando alguns dias no Chapadão de Pipa, Rio Grande do Norte, durante o passeio pelo lindo local, decidiram tirar algumas fotos com poses criativas.

Ao compartilhar as imagens no Instagram, Bruno deu detalhes sobre os cliques. "Confere aí na sequência.1- Espera neném, que a obra ainda não acabou. 2- Te carrego comigo pra onde for. 3- O que foi que eu fiz pra merecer essa magia? 4- Se arrependeu e foi me salvar. 5- Preferiu me socar a cara. 6- Agora entendi. Ficou com ciúmes dela mesma (Ruth x Raquel). 7- Pescou um peixão. 8- Beijo de novela. 9- Drone terrestre (no flight)", brincou ele.

Os internautas elogiram os registros. "Muito bom", disse uma seguidora. "Que lindo! Essas fotos ficaram perfeitas", afirmou outra. "Lugar lindo, e as fotos ficaram maravilhosas", falou uma terceira.

Primeira vez no estádio

Sthéfany Vidal assistiu pela primeira vez a um jogo de futebol no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Bruno De Luca compartilhou algumas fotos ao lado da noiva no estádio durante o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e mostrou a felicidade que estava sentindo de assistir ao time do coração com a amada.

Confira as fotos criativas: