Bruno De Luca assiste a jogo de futebol ao lado da noiva: "Primeira vez de mozão no Maraca"

Bruno De Luca mostrou fotos de Sthéfany Vidal assistindo ao jogo entre Fluminense e Cruzeiro

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 21h36

Sthéfany Vidal (28), que está à espera de uma menina, assistiu pela primeira vez a um jogo de futebol no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Bruno De Luca (40) compartilhou algumas fotos ao lado da noiva no estádio durante o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e mostrou a felicidade que estava sentindo de assistir ao time do coração com a amada.

"Primeira vez de Mozão e Mozinha no Maraca pra ver o Fluminense", disse o apresentador no começo da legenda, que assistiu à vitória do tricolor carioca por 2 a 1.

Em seguida, Bruno também contou que encontrou um torcedor ilustre, o ator Evandro Mesquita (70). "Com direito a foto com o torcedor mais ilustre @evandromesquita pra ficar pro álbum!", completou ele.

Escolhendo o nome da filha

Bruno e Sthéfany serão pais de uma menina e em entrevista ao jornal Extra, o apresentador falou que eles descobriram o sexo da bebê em um quiosque na praia. "Quando meus amigos souberam que seria menina, todos falaram: 'Agora você vai pagar todos os seus pecados' (risos). Vou ser superparceiro dela", garantiu ele.

Em seguida, o artista revelou que eles já estão pensando nos nomes, mas ainda não chegaram a uma conclusão. "Acho Aurora lindo, mas muito sério, adulto para criança...", contou ele, que também gosta de Jasmin.

Confira: