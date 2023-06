Bruno De Luca encanta ao posar com a família em Orlando: “Momentos incríveis”

Bruno De Luca e Sthéfany Vidal surgiram ao lado da filha, Aurora, em parque de diversão nos Estados Unidos

O apresentador Bruno De Luca tem motivos de sobra para comemorar. Além de completar 41 anos nesta quarta-feira, 07, ele também celebra o mesversário da primogênita, Aurora, que tem apenas 8 meses de vida. Para comemorar a ocasião, a família viajou para conhecer alguns parques de diversão em Orlando, nos Estados Unidos.

Bruno encantou os fãs em suas redes sociais ao compartilhar mais detalhes sobre a viagem: "Depois dos momentos incríveis de trabalho que vivi aqui na Disney, trouxe minha família para passar alguns dias de férias comigo. Ontem minha filha fez 8 meses (e hoje faço 41) e estreou na Disney”, ele revelou animado.

O comunicador ainda contou que ele e a noiva, Sthéfany Vidal, ficaram receosos em levar a pequena para a viagem internacional: "Pensamos mil vezes se faríamos essa trip, pensamos no trabalho que ia dar, no desgaste da viagem para todos. Concordamos que ela não ia lembrar de nada, afinal não lembramos de nada dos nossos 8 meses”, Bruno disse.

“Mas no final das contas, decidimos nos arriscar nessa aventura juntos, unidos, e chegamos a conclusão que poderia ser legal, e que mesmo que ela não lembre de nada, a gente vai lembrar. Graças a Deus estávamos certos!”, o apresentador celebrou a decisão ao compartilhar várias fotos encantadoras da família.

Por fim, ele revelou que Aurora está curtindo ao máximo a viagem: “Foi e está sendo maravilhoso, nunca vimos a Aurora rindo tanto, pulando, mesmo sem entender direito o que estava vendo. Sabemos que esses momentos de alegria vão fazer com que ela seja uma pessoa cheia de bons sentimentos no coração. É isso que importa pra gente”, ele se derreteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno e Sthéfany se conheceram na estreia de um filme, mas se reencontraram anos depois em um quiosque na praia e logo começaram a namorar. Em 2022, o casal deu um passo importante e anunciou o noivado. Pouco tempo depois, nasceu a primogênita, Aurora.

