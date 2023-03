Brunna Gonçalves e Ludmilla surgem em clima de romance nos parques da Disney

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla compartilharam momento romântico nos parques da Disney durante férias

Nesta terça-feira, 14, Brunna Gonçalves encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram detalhes do seu passeio nos parques da Disney.

A dançarina e ex-BBB surgiu estilosa com uma camiseta preta estampada com o símbolo dos parques e um conjunto verde neon composto por um casaco e shorts.

A participante do BBB 22 surgiu em uma foto abraçada com a esposa Ludmilla em frente ao clássico castelo dos parques da Disney. E em outro clique que compunha a postagem, Brunna e Ludmilla apareciam com a família reunida no passeio.

“Disney 2023”, escreveu a bailarina na legenda do post. E nos comentários, Ludmilla elogiou a amada: “Linda”.

Os seguidores de Brunna também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Tô amando os looks”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “PERFEITA”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Família!

Na semana passada, a influenciadora Virginia Fonseca encheu a web de fofura ao abrir o álbum de fotos da viagem em família aos Estados Unidos.

A influenciadora e o marido Zé Felipe surgiram esbanjando beleza acompanhados das filhas Maria Flor e Maria Alice nas fotos de viagem.