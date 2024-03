Bruna Biancardi mostra bastidores de visita à Arábia Saudita com Mavie

Em Riyadh, Bruna Biancardi mostra bastidores de sua visita à Arábia Saudita ao lado de sua filha com Neymar Jr, Mavie, de 5 meses; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi esteve em Riyadh, na Arábia Saudita, para trabalhar em um novo projeto como modelo. E nesta quinta-feira, 28, a famosa mostrou os bastidores de sua viagem, feita ao lado de sua filha, Mavie, de 5 meses, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna compartilhou um vídeo mostrando um pouco de sua visita ao país árabe. Logo no início, a famosa apareceu fazendo sua maquiagem com uma profissional e contou um pouco sobre o objetivo do registro.

"Hoje está sendo nosso primeiro dia. É a minha primeira campanha internacional, tô muito chique, tô fingindo costume pra vocês. Quis trazer vocês comigo para essa experiência incrível que vai ser nosso dia hoje", disse a morena. Em seguida, ela mostrou alguns registros por trás das câmeras de um lindo ensaio fotográfico.

Ao final, Bruna apareceu de volta ao hotel com sua equipe e sua irmã, Bianca Biancardi. Com Mavie chorando ao fundo, ela finalizou o pequeno documentário de seu dia. "Chegamos no hotel depois de um longo dia de trabalho por aqui. Tô cansada, acabada, acho que dá pra ver. Mas foi uma experiência incrível, espero que tenham muitas pela frente. Agora estamos aqui, pode mostrar a realidade", pediu a mãezona, passando a câmera para sua irmã cuidando de sua filha. "A Mavie é nossa mini boss, não é filha?", brincou ela por fim.

Confira o vídeo:

