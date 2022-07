Bianca Andrade relembra cliques especiais de viagem para Los Angeles: ''TBT dessa viagem incrível''

Bianca Andrade publicou uma série de cliques especiais que fez durante sua última viagem para Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h01

Nesta quinta-feira, 21, Bianca Andrade (27) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho da última viagem que fez para Los Angeles.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece em uma paisagem cheia de palmeiras, usando um look despojado com uma calça preta e um moletom com o logo de um novo projeto da empresária, ainda não divulgado.

Em outros registros, a artista ainda posou ao lado dos amigos e colegas de trabalho Bianca Venturotti, Enzo Lins e Jonathan Balbuena.

Na legenda, ela apenas escreveu: "TBT dessa viagem incrível pra LA".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ai que linda!", disse um. "Você sempre impecável!", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira o post de Bianca Andrade lembrando de sua última viagem para Los Angeles:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Bianca Andrade reflete sobre a sua carreira

Recentemente, Bianca Andrade fez uma reflexão nas redes sociais sobre a sua carreira, postando um trecho de sua entrevista para o Fantástico no último domingo, 17.

Em seu Instagram, a ex-BBB e empresária de sucesso, lembrou no início de sua carreira e comentou sobre ser multifacetada: "Tudo o que construí nesses 11 anos na internet (desde a época que tudo era mato), foi através da minha própria gestão. Com as minhas regras. Sempre fui a empresária antes de saber que era. Não que eu me ache a absoluta e que ninguém faria melhor que eu, mas a verdade é que durante um bom tempo esse foi o único caminho que me restou. ", disse ela no início da legenda do post em questão.

