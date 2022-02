Bella Falconi embarca para mais um destino exótico ao lado do marido

Bella Falconi e Ricardo Maguila dão início à viagem especial para o Jalapão

A musa fitness Bella Falconi (36) já está quase se tornando uma blogueira de viagens!

Nesta segunda-feira, 14, ela deu início a mais uma aventura pelo mundo ao lado de Ricardo Maguila (42).

O destino da vez dos pais de Vicky (5) e Stella (3) foi o Jalapão!

No Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de registros de seu primeiro dia no Parque Estadual do Tocantins.

“Chegamos em um destino exótico, roots e extremamente maravilhoso: Jalapão! Sempre sonhei em conhecer esse lugar e estar aqui é uma grande realização pra mim! Obrigada, Jalapão, por fazer desse tempo especial!”, começou na legenda.

“Dia 1. Off Road pra chegar: uma aventura à parte! A estrada tem lama, terra e é muito divertido o trajeto até os pontos turísticos! Reserva da Catedral: um bloco rochoso de arenito em formato de catedral. Arquitetado e executado pelas mãos do maior arquiteto do universo, Deus! Lagoa Encantada: uma parada obrigatória! Comida caseira deliciosa e uma cachoeira pra renovar as energias!”, explicou a gata em seguida.

