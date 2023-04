Bárbara Borges e Iran Malfitano viajam com os filhos juntos pela primeira vez

Casal de atores Bárbara Borges e Iran Malfitano começaram o namoro em 2022, após deixaram A Fazenda

Nesta última sexta-feira, 7, o casal de atores Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41), que começaram a namorar após saírem do confinamento de A Fazenda, reality no qual a ex-Paquita saiu vencedora, estão fazendo a primeira viagem juntos acompanhados de seus filhos.

Viajando para Fortaleza, no Ceará, os pombinhos levaram as crianças para aproveitar um parque aquático na capital cearense, aproveitando para registrar os momentos de felicidade nas redes sociais de cada um.

“Primeira vez que viajamos todos juntos!! As crianças estavam ansiosas pela vinda ao Beach Park e está sendo tudo muito especial. Fomos muito bem recebidos aqui no Ceará!! As pessoas sempre muito receptivas, transbordam carinho. Aqui no parque tudo é incrível, este lugar é mágico e a gente vira criança junto com nossos filhos. Foi emocionante ir no Insano”, escreveu o casal, em uma publicação compartilhada em seus respectivos perfis oficiais no Instagram.

Nas fotos, o casal aparece abraçadinho na piscina, além de curtindo bastante cada atração que o parque aquático oferece. Os dois já se conheciam da época em que atuaram juntos na novela Malhação, mas nada aconteceu durante as gravações.

Veja a publicação do casal de atores Bárbara Borges e Iran Malfitano curtindo primeira viagem junto dos filhos:

FUTURO NA CARREIRA DE ATRIZ

Com menos de seis meses que recebeu o título de campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges ainda está organizando os rumos de sua carreira profissional. Mas se engana quem acha que Babi está parada, ela acaba de lançar uma linha de óculos e segue planejando o retorno para o mundo das novelas.

A atriz garantiu que logo os fãs terão novidades, mas ainda está esperando seu contrato com a Record TV ser finalizado: "Muitos novos projetos na minha vida estão acontecendo". "Contratualmente não posso ser apresentada para outros canais e possibilidades, assim respeitamos e fazemos", afirmou a namorada de Iran Malfitano.