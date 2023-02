Atriz de 'Euphoria', Barbie Ferreira renova o bronzeado em praia no Rio de Janeiro

Filha de brasileira, a atriz Barbie Ferreira, que faz a Kat em 'Euphoria', foi fotografada só de biquíni em uma praia carioca

A atriz Barbie Ferreira, que interpretou a personagem Kat na série Euphoria, da HBO, está em solo brasileiro! Nesta quarta-feira, 8, ela foi fotografada em uma praia no Rio de Janeiro enquanto renovava o bronzeado.

A estrela foi fotografada apenas de biquíni azul e exibiu a sua beleza natural ao também entrar no mar para se refrescar. Ela está no Brasil para participar de um evento nos próximos dias e aproveitou a temporada por aqui para aproveitar os pontos turísticos da região.

Para quem não sabe, Barbie Ferreira é filha de uma brasileira. Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, e foi criada em Nova Jersey por sua mãe, a tia e a avó. Ela ama o Brasil, já passou por férias por aqui e já contou que sua mãe se mudou para os Estados Unidos dois anos antes dela nascer. Lá, ela viu a mãe se esforçar para sustentar a filha.

Em meados de 2022, Barbie Ferreira contou que deixou o elenco da série Euphoria, da HBO. "Após quatro anos dando vida à especial e enigmática personagem Kat, tenho que dizer adeus com os olhos marejados. Espero que muitos de vocês possam se ver nela, como eu me vi, e que ela tenha levado alguma diversão com a jornada até a personagem que é hoje. Coloquei todo o cuidado e amor nela, e espero que vocês possam sentir isso. Eu te amo, Katherine Hernandez", disse ela nas redes sociais.

Veja as fotos de Barbie Ferreira no Rio de Janeiro:

Barbie Ferreira em praia no Rio de Janeiro