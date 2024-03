Aretuza Lovi faz viagem romântica com o namorado: "Inesquecível"

A cantora Aretuza Lovi está namorando o médico Luiz Fernando Criscuolo, e os dois embarcaram em uma viagem romântica por Paris, na França

A cantora Aretuza Lovi está apaixonadíssima! A drag queen está namorando o médico Luiz Fernando Criscuolo há seis meses, e o casal decidiu curtir uma viagem romântica por Paris, na França, e também vão se aventurar por outros destinos.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Aretuza falou sobre sua felicidade em realizar o sonho de conhecer Paris ao lado de seu companheiro. "Sempre tive muita vontade de conhecer Paris, já passei de conexão, mas nunca tive tempo para conhecer a cidade e os pontos turísticos e foi muito legal. É a realização de um sonho ter a oportunidade de ir para a Cidade Luz para conhecer e ao lado de uma pessoa tão especial. Estamos muito felizes e com certeza vai ficar para sempre inesquecível", afirmou.

O casal visitou vários pontos turísticos na Cidade Luz, entre eles, Basílica de Sacré-Coeur, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel. A cantora ainda confessou que tem se surpreendido com a quantidade de arte que há em todos os cantos de Paris. "Eu já imaginava que eles consumiam arte, mas não da forma que vi. Tudo em Paris tem arte. Isso me impactou e tive a sensação de encantamento de estar vendo o que via por fotos, TV e filmes se materializando na minha frente. É muito bonito, histórico e passou um filme na minha cabeça, relembrando tantas vezes que olhei isso e tive vontade de ir. Foi uma sensação muito boa, de muita felicidade."

Aretuza ainda expressou seu desejo de voltar a Paris em outras ocasiões e com mais tempo para curtir a cidade. "Quero ir muito mais vezes e desbravar novos lugares. Nessa primeira vez, a gente conheceu mais os pontos turísticos, mas quero ir com mais tempo, explorar novos lugares e ir a outros museus. Pretendo voltar o mais breve possível", revelou.

Confira as fotos:

Aretuza Lovi abre o jogo sobre a paternidade

Figura marcante no cenário musical, Aretuza Lovi, drag queen criada por Bruno Nascimento Ferreira, também se destaca como pai na comunidade LGBTQIA+. A artista, que está vivendo a paternidade com seu filho, Noah, de nove anos, abriu o jogo sobre essa experiência e contou que o herdeiro entende e apoia muito seu trabalho.

"Há 9 anos, eu sou o pai de um ser maravilhoso, super evoluído e super maduro. Meu filho vive a diversidade de forma muito natural. Para ele, não tem tabu nenhum", disse a cantora, ressaltando a importância de manter um diálogo aberto e direto com o menino. Confira o papo completo!