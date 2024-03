Aretuza Lovi homenageia Elke Maravilha em programa do SBT: "Inspiração"

"Foi um ícone, uma pessoa muito à frente de seu tempo", afirmou a cantora Aretuza Lovi ao homenagear Elke Maravilha no Programa Silvio Santos

No próximo domingo, 10, AretuzaLovi, que faz parte do time de jurados do quadro 'Show de Calouros', no Programa Silvio Santos, do SBT, vai homenagear Elke Maravilha na atração. A drag queen apostou em uma produção marcante, com direito a cabelo, acessórios e maquiagem inspirados na figura extravagante da inesquecível artista.

A artista, que faleceu em 2016, era um símbolo de liberdade e autenticidade, além disso, foi inspiração para o movimento LGBTQIAP+, marcando a história da cultura brasileira como um personagem inesquecível.

"Elke Maravilha foi um ícone, uma pessoa muito à frente de seu tempo. Ela não se importava com o que os outros pensavam e vivia sua verdade com muita alegria. É um exemplo de força e inspiração para todos nós e acho muito importante sempre relembrarmos essa importante figura da televisão", disse a cantora.

Aretuza ainda ressaltou a luta pela representatividade e pela diversidade, características que faziam parte da essência de Elke: "É importante que todo o movimento LGBTQIA+ se sinta representado na mídia e na sociedade. Eu fico muito feliz de hoje estar em uma posição que ela já esteve, como jurada de um quadro tão legal. E quero usar minha visibilidade para dar voz a outras pessoas e inspirar, assim como ela já me inspirou", completou.

Aretuza Lovi no SBT - Foto: Gabriel Cardoso

Aretuza Lovi abre o jogo sobre a paternidade

Figura marcante no cenário musical, Aretuza Lovi também se destaca como pai na comunidade LGBTQIA+. A artista, que está vivendo a paternidade com seu filho, Noah, abriu o jogo sobre essa experiência e contou que o herdeiro entende e apoia muito seu trabalho.

"Há 9 anos, eu sou o pai de um ser maravilhoso, super evoluído e super maduro. Meu filho vive a diversidade de forma muito natural. Para ele, não tem tabu nenhum", disse a cantora, ressaltando a importância de manter um diálogo aberto e direto com o menino. Confira a declaração completa!