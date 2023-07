Após drama, Gil do Vigor embarca para Portugal na companhia da mãe

Na companhia da mãe, o ex-BBB Gil do Vigor embarcou para aventurar-se em Portugal após polêmicas

Após passar por problemas na faculdade, o economista e ex-BBB Gil do Vigor decidiu sair do Brasil para curtir seu descanso merecido. Nesta sexta-feira, 21, ele compartilhou que está viajando para curtir o verão europeu com grande estilo!

Acompanhado de sua mãe, Jacira Santana, Gil embarcou para se aventurar em Portugal! Os dois posaram juntinhos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e fizeram várias poses super divertidas. O ex-BBB até pegou a mãe no colo e fez caras e bocas para a câmera.

"Partiu Portugal", escreveu o economista. Nos comentários, seus amigos e seguidores vibraram pela viagem. "Chega logooo", disse a ex-BBB Sarah Andrade, que espera pelo amigo na Europa. "Já querendo ver esse encontro de vocês, Gil e Jacira e Sarah", pediu fã. "Admiro ele porque ele valoriza a mãe em tudo", apontou seguidor. "Seja sempre esse ótimo filho. Que Deus o abençoe infinitamente!", disse outro.

Gil do Vigor passa por problemas com seu PhD

Na última quinta-feira, 20, Gil do Vigor surpreendeu seus seguidores ao compartilhar injustiça que sofreu em sua faculdade. O economista passou por problemas com seu PhD, que ele está fazendo nos Estados Unidos.

“Eu pensei muito se iria expor essa situação dessa maneira. Mas sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso agora. Eu fui aprovado em todas as disciplinas dos Exames Preliminares em PhD, exceto o de microeconomia”, iniciou o ex-BBB

O semifinalista do reality ainda contou que questionou a nota baixa: “Por ter achado a nota estranha (mas totalmente consciente das consequências- refazer) solicitei o PDF da prova e descobri para a minha infeliz surpresa que estavam faltando 8 páginas! Da [página] 21 pulava para a página 30”.

Gil apontou em sua declaração que chegou a questionar a universidade sobre a situação: “Era obrigatório que todos nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como eu ter ficado com alguma dessas que sumiu. Eu informei a Universidade do que estava acontecendo e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então eu precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles”.

Apesar da situação chata, o economista afirmou que não desistirá de seus estudos: “É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar. Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho e da minha educação”.