Ao lado da família e de Neymar Jr, Adriane Galisteu se despede de Paris em grande estilo

Depois de curtir dias especiais na capital francesa, Adriane Galisteu se despede de Paris em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 09h14

Após curtir dias de férias intensos na capital francesa, Adriane Galisteu (48) se despediu de Paris.

Ao lado do marido, o empresário Alexandre Iódice, e do herdeiro, Vittorio Iódice (11), a apresentadora esteve na companhia de pessoas especiais durante a última noite na cidade.

Em seu perfil no Instagram, Adriane compartilhou alguns cliques da noite, feitos pelo fotógrafo Gil Cebola.

Nos registros, a família Galisteu-Iódice aparece com Neymar Jr. (29) e com Isabela Pagliari, do TNT Sports.

"Despedida de Paris no melhor estilo, quero voltarrrrr! Obrigada Ney @neymarjr foi demais!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas adoraram ver a família ao lado do craque mais uma vez.

"Aí sim... Só gente incrível!", escreveu uma seguidora. "E a carinha de felicidade do seu filhinho?", observou outra. "Sensacional essas fotos", elogiou uma terceira.

Na última semana, Adriane Galisteu preparou uma surpresa especial para o filho, Vittorio: conhecer o craque Neymar Jr.

Em suas redes sociais, a loira registrou tudo do momento especial e emocionou os internautas com a felicidade do primogênito.

De férias com a família em Paris, Adriane Galisteu faz visita ao Museu do Louvre

Na última quarta-feira, 19, a apresentadora compartilhou cliques especiais da viagem ao lado do marido, Alexandre, e do filho, Vittorio.

Super estilosos, os três aparecem se divertindo durante visita a ponto turístico famoso da capital francesa, o Museu do Louvre.

