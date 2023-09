Antônio Fagundes aproveita férias com a esposa Alexandra Martins: "Lindos"

Discretos em seu casamento, o casal Antônio Fagundes e Alexandra Martins aproveitaram férias juntinhos durante pausa do teatro; confira as fotos!

O ator Antônio Fagundes está aproveitando ao máximo seu tempo de folga do trabalho. E para aproveitar as férias, o famoso decidiu viajar com sua esposa, a atriz Alexandra Martins, com quem mantém um relacionamento discreto há 16 anos.

Nas fotos, o casal aproveitou os dias de sol juntinhos e posaram para os cliques, compartilhados nas redes sociais de Antônio nesta sexta-feira, 1. Ambos esperam o retorno de Baixa Terapia, comédia teatral da qual eles integram o elenco desde 2017, e que sairá em turnê pelo Brasil em breve.

"Enquanto a excursão de Baixa Terapia não começa...", escreveu Fagundes na legenda da publicação, que conta com duas fotos do casal. O astro também deixou seus seguidores impressionados ao aparecer com os braços definidos.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de lhe enaltecer. "Aproveitem muito", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "Lindos", disse a atriz Helena Fernandes. "Que casal! Maravilha de foto de vocês! Sou fã!", disse admiradora. "Amo muito esse casal! Que a felicidade seja eterna", declarou outra. "Meu Deus que mulher sortuda!", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Fagundes (@antoniofagundes)

Alexandra Martins celebra 16 anos de união com Antônio Fagundes

Em janeiro de 2023, a atriz Alexandra Martins celebrou 16 anos desde que conheceu seu marido, Antônio Fagundes. Segundo ela, os dois se conversaram pela primeira vez em 2007 e celebraram 16 anos juntinhos. E ao celebrar a ocasião especial, ela compartilhou uma foto ao lado do marido e se derreteu em lindo texto.

"Era manhã do dia 04 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena. Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", escreveu na foto, com referências à música "Velha Infância", do Tribalistas.