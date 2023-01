Alexandra Martins celebra 16 anos de união com Antônio Fagundes: "Amo você infinito"

Romântica, Alexandra Martins relembrou a primeira vez em que conversou com Antônio Fagundes

A atriz Alexandra Martins (44) se derreteu pelo ator Antônio Fagundes (73) nesta quarta-feira, 04. Ela relembrou a primeira vez que os dois conversaram, em 2007.

O casal acaba de completar 16 anos juntos, e para esta ocasião tão especial, ela compartilhou uma foto ao lado do marido e um lindo texto.

"Era manhã do dia 04 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena. Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", escreveu na foto, com referências à música "Velha Infância", do Tribalistas.

Antônio Fagundes revela motivo para não ter feito a novela Pantanal

Antônio Fagundes revelou uma curiosidade por trás de sua decisão de não integrar o elenco do remake da novela Pantanal, da Globo. Em conversa no Flow Podcast, ele contou que a emissora não aceitou a sua condição de gravar apenas de segunda, terça e quarta-feira.

O artista revelou que sempre manteve a rotina de gravar apenas em alguns dias da semana, mas, desta vez, o acordo não deu certo. Assim, ele não conseguiu aceitar o convite para integrar o elenco de Pantanal.

“Fiz isso minha vida inteira na Globo. Gravei 'O Rei do Gado' no Araguaia, gravei 'Renascer' em Ilhéus. Fiz protagonistas absolutos gravando segunda, terça e quarta. Acho que mudou um pouco a mentalidade da direção e foi assim”, disse ele.