Anitta compartilha mais fotos de suas férias na Islândia

A cantora Anitta compartilhou mais algumas fotos nas redes sociais de sua viagem a Islândia e recebeu chuva de elogios dos seguidores

Nesta quinta-feira, 6, Anitta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua mais recente viagem.

A cantora surgiu na Islândia e posou na neve com uma roupa estilosa. Anitta vestia uma peça única branca com detalhes em rosa, vermelho e preto.

Além das poses na neve, a dona do hit “Girl From Rio” ainda surgiu andando de Snow mobile e brindando com uma taça de champanhe na neve com amigos.

Nos comentários, a cantora Lexa, amiga pessoal de Anitta comentou: “Perfeição”. E a ex-BBB Key Alves escreveu: “Que lugar lindo”.

Os seguidores de Anitta também adoraram as fotos da viagem e rasgaram elogios nos comentários do post. “Surreal”, comentou um fã. E outro seguidor comentou: “Anitta aproveitando a vida”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Mudanças!

Nesta semana, Anitta anunciou que rompeu seu contrato com a gravadora Warner Music após 11 anos de parceria.

"Declaração conjunta de Anitta e Warner Music - Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro", lia-se na nota publicada.