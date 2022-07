Andressa Suita e Gusttavo Lima curtem parque em Orlando com os filhos: ''Família linda''

Cantor Gusttavo Lima e a esposa, Andressa Suita, estão aproveitando dias de diversão com os filhos, Gabriel e Samuel, nos EUA

O cantor Gusttavo Lima (32) e a esposa, Andressa Suita (34), estão aproveitando as férias em família. O casal desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para curtir dias de diversão!

Na terça-feira, 12, os dois estiveram em um dos parques do local, e compartilharam o momento ao lado dos filhos, Gabriel (5) e Samuel (3). Nas imagens, a modelo posou usando uma calça xadrez de grife da Burberry, combinando com boné do marido. Os pequenos esbanjaram fofura ao posarem de boné e óculos escuros, fazendo sinal de paz e amor com as mãos.

"Dia de parque incrível", escreveu o Embaixador na legenda da publicação.

Andressa também compartilhou registro em família e agradeceu: "Obrigada! @universalparksbrasil".

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza do quarteto. "Familia maravilhosa e abençoada", elogiou César Menotti. "A família mais linda formada por Deus", "Família linda", "Família de Milhões", "Lindezas", elogiaram alguns internautas.

Vale ressaltar que Andressa e Gusttavo reataram o relacionamento em fevereiro deste ano, após ficarem pouco mais de um ano separados.

Gusttavo Lima e Andressa Suita encantam a web com foto ao lado dos filhos

Recentemente, Gusttavo Lima e Andressa Suita posaram com os filhos, Gabriel e Samuel, vestidos com blusa do 'Homem-Aranha' e, encantaram a web com o registro especial. "Lindos demais", disse um internauta. "Que amores", ressaltou outro. "Essa família é top demais", elogiou mais um.

Confira a foto de Gusttavo Lima e Andressa Suita com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)