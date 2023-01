Ana Furtado se delicia comendo cachorro-quente na Disney

Apresentadora Ana Furtado matou seguidores de vontade de comer um cachorro-quente

A apresentadora Ana Furtado está passando dias mágicos nos parques da Disney, localizados em Orland, Flórida (EUA), com a família. Gente como a gente, ela separou um tempinho para comer um 'dogão'.

No Instagram, ela postou uma selfie com o cachorro-quente e um vídeo se deliciando. "Já tô no segundo, nossa, muito bom!", diz ela contente.

Na legenda, a esposa do diretor Boninho explica a necessidade do lanchinho: "Uma mulher curtindo sua pausa pro cachorro quente (depois de caminhar 4 parques inteiros com 3 adolescentes) não quer guerra com ninguém! Servidos??"

Para deixar o papo ainda mais fitness (só que não), Dani Calabresa deu dicas de pontos gastronômicos para Ana nos comentários. "Aproveita e já pega uns corndog, ah e na entrada da Adventureland tem uma barraquinha que vende rolinho primavera de cheeseburger (só tenho dica light/ fitness ahahaha)", escreveu.

Teve também quem ficou com vontade de comer o cachorro-quente. "Esse cachorro-quente parece estar uma delícia", afirmou uma internauta. "Ficou um luxo com esse óculos [de sol]", brincou outra.

Confira publicação de Ana Furtado: