Que genética! Boninho e Ana furtado, passeiam com a herdeira em shopping do Rio de Janeiro

Aos 15 anos, filha de Boninho e Ana Furtado impressiona ao surgir em clique raríssimo com os pais

Boninho (61), o diretor do Big Brother Brasil foi flagrado na noite deste sábado, 14, curtindo um momento de lazer com a esposa, a apresentadora Ana Furtado (49) e a filha, Isabella, de 15 anos.

Flagrados nos cliques raríssimos, a família estava passeando e aproveitando o tempo juntos em um Shopping no Rio de Janeiro. Ao serem fotografados descendo as escadas rolantes do local, eles esbanjaram simpatia e acenaram para câmera.

No entanto, o que chamou mesmo a atenção foi a beleza da herdeira do casal. Discreta, a jovem apostou no outfit confortável, composto por uma camiseta branca oversized e um short jeans. Por sua vez, Ana Furtado acertou em cheio ao surgir com um vestido azul super elegante.

Próximo da data de estreia do BBB 23, Boninho não acenou para os flashes e surgiu e apostou na descrição ao surgir bem básico com camiseta cinza e calças jeans.

VEJA A FOTO DE BONINHO COM A FAMÍLIA:

Foto: Edson Aipim/AgNews

