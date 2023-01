Ana Furtado deseja boa sorte a Boninho com o BBB 23: "Arrasa, meu amor!"

Ana Furtado escreveu um texto carinhoso para o marido, Boninho, diretor do BBB

Ana Furtado usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor e desejar boa sorte ao marido, Boninho.

Boninho é o diretor do BBB, que estreia em sua 23° edição no próximo dia 16. A Casa de Vidro, porém, já teve início na manhã desta terça-feira, 10.

A apresentadora compartilhou fotos românticas ao lado do diretor do reality show e escreveu um texto carinhoso para ele.

"Deixando aqui também o meu beijinho de 'boa sorte e arrasa, meu amor!', porque hoje (com a Casa de Vidro) começa a famigerada época do ano em que dividimos toda a adrenalina, emoção e intensidade desse seu projeto lindo chamado BBB. É 24/7! É muita dedicação envolvida! É muita paixão", começou Ana.

Ela falou que participa e acompanha tudo, para dar apoio ao esposo. "São muitas madrugadas viradas acompanhando as festas e tretas com você! Fazemos isso há mais de 20 anos e a gente sempre quer mais, né? Te amo, Boninho! E eu já te amo também, tá, BBB23? Estou pronta! Venham com tudo!", completou.

Quais famosos estão dando a entender que vão para o BBB 23?

Paula Fernandes (38) já era um dos nomes cotados pelos telespectadores. A cantora tem compartilhado fotos recentemente em uma viagem pela cidade de Tignes, na França, porém em seu site oficial a artista sertaneja não tem datas de shows para o início do ano, apenas para o mês de abril. O fato chamou a atenção dos fãs que torcem por sua entrada.

O cantor MC Guimê (30) também parece estar confinado. Ele e Lexa (27) reataram o casamento recentemente, pouco tempo após anunciar a separação, e a cantora foi viajar para os Alpes Franceses sem o marido e afirmou que ele não conseguiu ir devido a trabalhos. A viagem levantou suspeitas dos fãs, que ainda ligaram o término momentâneo do casal, a possível entrada dele no reality.