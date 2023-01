Ana Furtado encanta seguidores com fotos de viagem para Flórida com filha

Apresentadora Ana Furtado está curtindo a Disney na companhia de sua filha Isabella, de sua união com Boninho

Nesta quarta-feira, 25, a apresentadora Ana Furtado (49) encantou os seguidores ao mostrar momentos divertidos de sua viagem para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, com a filha Isabella (15), fruto de seu relacionamento com o diretor da Globo, Boninho.

“#photodump dos nossos dias mágicos, de muita alegria, muita adrenalina e com uma média de… mais de 10km diários percorridos pra conta!”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, mãe e filha aparecem ao lado de uma girafa, já em outras, a dupla aventureira se junta com amigos em uma montanha-russa. Além disso, ela mostrou que está andando cerca de 15 mil passos por dia na viagem.

Veja a publicação da apresentadora Ana Furtado em momentos de sua viagem pela Disney ao lado de sua filha, Isabella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)



Ana Furtado se delicia comendo cachorro-quente na Disney

Passeando pela Disney, Ana Furtado mostrou que ela é gente como a gente! Ana separou um tempinho para comer um 'dogão'. No Instagram, ela postou uma selfie com o cachorro-quente e um vídeo se deliciando. "Já tô no segundo, nossa, muito bom!", diz ela contente. Na legenda, a esposa do diretor Boninho explica a necessidade do lanchinho: "Uma mulher curtindo sua pausa pro cachorro quente (depois de caminhar 4 parques inteiros com 3 adolescentes) não quer guerra com ninguém! Servidos??"