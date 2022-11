Ana Furtado e Boninho posam em avião e fazem mistério sobre o destino: “Qual será?”

A apresentadora Ana Furtado e o diretor da Rede Globo Boninho embarcaram em um avião e fizeram mistério ao compartilharem fotos nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 17, Ana Furtado (49) e Boninho (60) deixaram os seguidores curiosos ao publicarem fotos embarcando em avião e fazendo mistério sobre o destino.

Em seu Instagram, a apresentadora publicou cliques sentada na poltrona de uma aeronave ao lado do marido e escreveu na legenda: “Qual será o destino? Seguro na mão do meu amor e lá vamos nós”.

Alguns seguidores do casal tentaram adivinhar o destino! “Destino Catar? Tomara que sim, mais brasileiros para torcerem pela seleção”, tentou adivinhar uma seguidora. E outra fã comentou: “Seguro? Sugere Porto Seguro...”

Os fãs da apresentadora e do diretor do Big Brother Brasil ainda exaltaram o casal nos comentários do post! “Casal querido! Aproveitem bastante”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Casal lindo. Não é o lugar e sim a companhia, vão com Deus”.

Desmentiu!

Recentemente, Boninho veio a público desmentir o boato de que Fernando Zor estaria cotado para a próxima edição do BBB no grupo Camarote.

"Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows vc. Então é fake…falei!!! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa pra gente!", disse ele.