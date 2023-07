Tá apaixonada! Ana Clara Lima curte viagem com namorado

De férias, a apresentadora Ana Clara Lima abre álbum de fotos com o namorado em Alagoas

Nesta quinta-feira, 13, a apresentadora Ana Clara Lima deixou seus seguidores com inveja ao abrir álbum de fotos de viagem. De férias, a gata está curtindo os dias de sol ao lado de seu namorado, Bruno Tumoli.

A estrela está em São Miguel dos Milagres, no Alagoas, e não deixou de aproveitar o descanso para atualizar seu Instagram. De biquíni bege e um bom drink nas mãos, a apresentadora exibiu seu corpão e pernas de dar inveja para seus seguidores.

Logo em seguida, ela aparece sem maquiagem ao lado de seu namorado, Bruno, curtindo um dia de piscina. "Dicas de filme pra chuvinha que vai dar no fim da tarde", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, Ana Clara recebeu várias respostas de amigos e seguidores, que recomendaram vários filmes para ela curtir com seu amor. "Vou aproveitar e pegar as dicas", disse a ex-BBB e influenciadora Camilla de Lucas. Além disso, a apresentadora não deixou de receber elogios também. "Zero defeitos", enalteceu fã.

Mais cedo em seus stories, a gata postou vários registros curtindo o seu dia em Alagoas. E teve direito a muitos drinks e até um mergulho na piscina.

Ana Clara Lima se revolta com vizinhos

No dia 1 de julho, a apresentadora Ana Clara Limaapareceu indignada nas redes sociais para expor uma situação que aconteceu no condomínio onde mora, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, a ruiva, que comanda a nova temporada de Túnel do Amor, ficou revoltada com atitude dos moradores do local com funcionários do prédio.

A ruiva explicou que só moradores podem utilizar os elevadores sociais, mesmo quando os de serviço estão em manutenção. "Estava eu no meu corredor e tinha uma das meninas que faz manutenção no prédio, fazendo a limpeza. Um dos elevadores de serviço do meu condomínio, não está funcionando. A gente estava conversando e vocês acreditam que a menina me falou que tem gente que mora lá que quando vê ela dentro do elevador social, manda ela sair... Oi?", iniciou ela.

Em seguida, Ana Clara disse: "O elevador chegou e tinha um rapaz que estava fazendo obra em algum apartamento, não sei, ele estava sujo de tinta. Aí eu entrei no elevador e ele começou a se justificar: 'Olha moça, eu só estou nesse elevador porque o outro está quebrado'".

"Aí eu pergunto pra vocês: qual é a p**** do problema das pessoas andarem no elevador? Uma coisa é entrar com móvel, material de construção, sem a proteção no elevador social, porque é regra. Mas, agora, um ser-humano estar no elevador. Qual o problema? E o pior, o outro elevador está quebrado, você quer que ele faça o quê? Vá de escada? Ou então saia do elevador para o alecrim dourado ir sozinho? Eu tô pensando nisso até agora, não consigo parar de pensar porque achei um absurdo", disparou.