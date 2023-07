Ana Clara Lima se revolta com vizinhos e dispara: ''Achei um absurdo''

Apresentadora Ana Clara Lima, do BBB e 'Túnel do Amor', aparece indignada com atitude de condôminos com funcionários

A apresentadora Ana Clara Lima apareceu indignada nas redes sociais para expor uma situação que aconteceu no condomínio onde mora, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, a ruiva, que comanda a nova temporada de Túnel do Amor, ficou revoltada com atitude dos moradores do local com funcionários do prédio.

A ruiva explicou que só moradores podem utilizar os elevadores sociais, mesmo quando os de serviço estão em manutenção. "Estava eu no meu corredor e tinha uma das meninas que faz manutenção no prédio, fazendo a limpeza. Um dos elevadores de serviço do meu condomínio, não está funcionando. A gente estava conversando e vocês acreditam que a menina me falou que tem gente que mora lá que quando vê ela dentro do elevador social, manda ela sair... Oi?", iniciou ela.

Em seguida, Ana Clara disse: "O elevador chegou e tinha um rapaz que estava fazendo obra em algum apartamento, não sei, ele estava sujo de tinta. Aí eu entrei no elevador e ele começou a se justificar: 'Olha moça, eu só estou nesse elevador porque o outro está quebrado'".

"Aí eu pergunto pra vocês: qual é a p**** do problema das pessoas andarem no elevador? Uma coisa é entrar com móvel, material de construção, sem a proteção no elevador social, porque é regra. Mas, agora, um ser-humano estar no elevador. Qual o problema? E o pior, o outro elevador está quebrado, você quer que ele faça o quê? Vá de escada? Ou então saia do elevador para o alecrim dourado ir sozinho? Eu tô pensando nisso até agora, não consigo parar de pensar porque achei um absurdo", disparou.

Ana Clara Lima encanta os seguidores com cliques românticos ao lado do namorado

Recentemente, a apresentadora Ana Clara Lima usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de sua viagem pelo Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Em meio a uma cachoeira, a famosa ostentou seu corpo impecável e mostrou um momento romântico com o namorado, Bruno Tumolli.

“Sigo apaixonada por esse lugar e essa viagem”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Ana Clara aparece em meio a uma cachoeira. Vale lembrar que Ana assumiu seu primeiro namoro com o advogado em abril.