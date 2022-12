Aline Campos sofre acidente de moto e exibe os machucados

Na véspera do Natal, Aline Campos aparece com ferimentos no corpo após queda de moto: 'Poderia ter sido muito pior'

A influencer Aline Campos impressionou os fãs ao anunciar que sofreu um acidente de moto. Ela está em Bali com o namorado, o modelo Jesus Luz, e os dois caíram de scooter durante um passeio. A morena contou que eles estavam andando a 40 km/h quando o acidente aconteceu e eles ficaram com ferimentos no corpo.

"Teoricamente, foi tranquilo. Poderia ter sido muito pior. A gente é muito grato e considera que foi um livramento. A gente não quebrou nenhum osso, foram mais arranhões. Principalmente e mais profundamente em mim, que estava na frente. Eu arranhei bastante meu seio esquerdo e o braço. Estou cheia de pomada", disse ela.

Aline ainda contou que teve problemas com os curativos. Ela não foi orientada corretamente pelos médicos locais e demorou para trocar o curativo, o que causou um problema ainda maior. “Como a gente estava com a carne viva, exposta, o ideal era sempre trocar o curativo e colocando pomada para não grudar”, disse ela.

“A gente deixou de molho e fez o possível para não agredir minha pele. Ela disse 'Aline, você vai ter que ser corajosa. Em vez de puxar aos pouquinhos, o melhor é puxar de uma vez'. Aos pouquinhos, já estava doendo muito. Foi a pior dor física que já senti. O processo de cicatrização começou do zero. Olha que sou forte para dor, mas sofri mais do que no meu parto, e tive parto normal”, afirmou. Agora, ela já está sendo acompanhada por seu médico e mostrou que os ferimentos estão cicatrizando.