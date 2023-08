Adriane Galisteu aproveita férias em Portugal com a família: "Linda e plena"

Ao lado de seu marido e filho, Adriane Galisteu aproveita ao máximo o verão europeu durante férias em Portugal

Nesta noite de quinta-feira, 3, a apresentadora Adriane Galisteu abriu seu álbum de viagem com a família em Portugal, na Europa. Ela está acompanhada de seu marido, Alexandra Iodice, e seu filho, Vittorio, de 11 anos.

Nos registros, Galisteu aparece aproveitando os melhores momentos do verão europeu. Além de posar com um carro de luxo, a apresentadora mostrou os lugares que visitou na cidade, exibiu paisagens lindas e posou com um sorrisão ao lado da família. Na legenda, ela listou as cidades que visitou, incluindo Lisboa, Porto, Douro, Alentejo e Setúbal.

"Portugal sempre é uma experiência incrível… Desta vez fui para lugares que não conhecia, atravessei o país de Norte a Sul e estou ainda mais apaixonada! Se você está pensando em vir para cá, não perca nenhuma chance de zanzar por cada cantinho que este paraíso te oferece!", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de enaltecer a musa e lhe desejar um bom descanso. "Que linda!", escreveu a apresentadora Regina Volpato. "Divirta-se bastante sua linda com a família maravilhosa, depois só muito trampo com na Fazenda!", disse a atriz Isadora Ribeiro. "Você merece. Lembrando que Portugal sempre lhe abraçou com muito carinho", apontou fã. "Linda e plena", enalteceu outro.

Outros não deixaram de citar a linda família. "Teu filho é demais de parecido com sua mamis", disse seguidor. "Viagem dos sonhos que vocês merecem", comentou outro. "Lindos!", enalteceu admirador. "Maravilhosos", escreveu outro.

Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Como Adriane Galisteu conheceu seu atual marido?

A apresentadora Adriane Galisteu já se relacionou com diversos famosos durante a vida. Mas atualmente, a comunicadora é casada com o empresário Alexandre Iodice. Juntos oficialmente desde o ano de 2010, eles são pais de Vittorio Iodice.

O casal se conheceu há cerca de três décadas, antes mesmo de ter qualquer envolvimento romântico. Adriane Galisteu tinha apenas 18 anos quando viu o marido pela primeira vez, durante uma campanha publicitária para a marca do empresário. Apesar do primeiro contato ter acontecido há 30 anos atrás, o relacionamento dos dois engatou apenas em 2008.

"Foi quando fiz a primeira campanha da Iódice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade", contou ela, em entrevista à Quem em 2018.

Apesar do medo de engatar em um romance, Adriane Galisteu relembrou que um dia resolveu chamar o futuro marido para acompanhá-la em uma corrida na orla do Rio de Janeiro. "Corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã."

Foi neste dia que aconteceu o primeiro beijo do casal, porém, Adriane Galisteu contou que não aconteceu nada a mais. Depois do encontro, eles começaram a namorar, oficializando o relacionamento em 2010, com uma grande cerimônia de casamento, realizada ao ar livre, e que contou com 400 convidados.