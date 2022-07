5 anos depois, Giovanna Lancellotti recria foto em Ibiza

Giovanna Lancellotti faz antes e depois durante viagem para Ibiza

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 14h09

Em viagem para Ibiza, Giovanna Lancellotti (29) vem publicando diversos registros divertidos e lindos em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 13, a atriz decidiu expressar seu amor pela ilha na Espanha com um climinha de nostalgia.

No Instagram, ela publicou uma sequência de dois registros, feitos exatamente no mesmo lugar, porém com uma diferença de 5 anos.

“Ibiza 2022 -> Ibiza 2017. 5 anos depois, no mesmo bat local”, brincou no começo da legenda. “E aí? Mudei muito?”, questionou a namorada de Gabriel David (24) ao final.

Além de impressionar os fãs com o antes e depois, ela recebeu muitos elogios. “Linda”, disse Romana Novais (31). “Não mudou nada”, afirmou uma internauta. “Em 2017 era a mulher mais gata do planeta. Em 2022, também”, babou outra. “Ficou ainda mais deusa”, comentou um terceiro. “Só parece que trocou o look”, brincou mais uma.

Confira o antes e depois de Giovanna Lancellotti em Ibiza: