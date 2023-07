Zilu Camargo já se pronunciou sobre romance com Marlene Mattos: "Não rola sexo"

Zilu Camargo já esclareceu romance com a diretora após boatos; relembre

Há alguns anos, a empresária Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo, precisou se pronunciar publicamente sobre boatos de que estaria vivendo um romance às escondidas com a diretora Marlene Mattos.

Em 2019, ela dirigiu a mãe de Wanessa no programa Simples Assim, atração que marcou a estreia da empresária como apresentadora. Na época, ela conversou com CONTIGO! e detalhou como era a parceria entre as duas.

Zilu Camargo fez elogios e disse que estava aprendendo muito com a profissional com quem dividiu a experiência de virar profissional de televisão. “ [Marlene é] uma pessoa maravilhosa que me ensina a cada dia! Estou aprendendo muito!", disse.

Ela então negou os boatos envolvendo as duas, mas mostrou bom humor. “Não me incomodo com os boatos de que estamos namorando. É um namoro de amizade, de mãe, de irmã, de grande amiga. Só não rola sexo (risos)“, disse ela mostrando bom humor.

A parceria durou pouco: o programa apresentado por Zilu Camargo fracassou e o programa saiu do ar sem maiores explicações. As suas também nunca mais foram vistas juntas, já que a ex do sertanejo deixou o Brasil.

Encontro com Zezé Di Camargo

Zilu Camargo marcou presença na festa de aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, na tarde da última quinta-feira, 15. No evento, ela encontrou o ex-marido, Zezé Di Camargo, e mostrou que estão em clima de amizade.

O amigo e apresentador Gui Artístico compartilhou fotos do momento em que a empresária surgiu conversando com o cantor sertanejo. Após uma separação conturbada, o ex-casal provou que superou as dificuldades e tem uma boa relação.

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", disse o colunista ao posar no meio de Zilu e Zezé durante o evento especial da família.