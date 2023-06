William Bonner reage a boatos sobre saída da Globo: "Não é prática nova"

O jornalista William Bonner se pronunciou nas redes sociais sobre os boatos envolvendo sua aposentadoria e saída da Globo

O jornalista William Bonnerusou as redes sociais na tarde deste sábado, 24, para falar sobre as frequentes fake news com seu nome. Em seu Instagram, o âncora do Jornal Nacional postou uma foto em que aparece deitado e negou que está saindo da Globo e que está se aposentando.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria", começou o apresentador.

E seguiu: "O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram cliques para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova."

Bonner relembrou que no ano passado surgiram as mesmas notícias e todas foram desmentidas. "No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos", acrescentou.

Por fim, o jornalista explicou que vai sair de férias, então ficará longe do Jornal Nacional por três semanas. "Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por 3 semanas. Saúde!", finalizou.

Na edição do jornal que foi ao ar nesta última sexta-feira, 23, Bonner contou que ele e Renata Vasconcellos vão sair de férias. Além disso, ele contou que Ana Paula Araújo e Heraldo Pereira vão comandar a bancada até o dia 17 de julho.

"A Renata e eu estamos entrando de férias. Até o dia 17 de julho, a Ana Paula Araújo e o Heraldo Pereira é que vão estar aqui na bancada do Jornal Nacional. Então até lá e um bom final de semana", disse o jornalista.

Confira a publicação:

Futuro de Bonner definido?

Segundo o jornalista Matheus Baldi, durante o programa Melhor da Tarde, o comandante do JN poderá produzir um programa automobilístico. "Ele gosta muito de carros e dizem que ele tem vontade de produzir um projeto nesse segmento. Essa atração seria para a plataforma de streaming do Grupo Globo [Globoplay] ou até mesmo para a TV", revelou o colunista.

"Esse é um assunto que enche os olhos dele, pois ele gosta mesmo de falar sobre esse tema. Mas, no futuro, ele poderá se envolver com esse tipo de assunto depois que ele se aposentar do jornal", completou Matheus Baldi.

