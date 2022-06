William Bonner publica selfie na redação do Jornal Nacional e declara: ''De volta''

Após férias com a esposa nos Estados Unidos, o âncora do JN William Bonner está de volta à redação

William Bonner (58) está de volta na redação do Jornal Nacional após curtir dias de descanso com a esposa, Natasha Dantas, nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, 14, o âncora do telejornal compartilhou uma selfie na redação e avisou os seguidores sobre o seu retorno.

"De volta", escreveu ele na legenda da publicação. Na imagem, o apresentador aparece de máscara e exibe os bastidores da transmissão ao vivo.

Nos comentários, os admiradores celebram a notícia. "Bem-vindo de volta!", "De volta a sua casa. Ou melhor, a nossa casa. Te espero às 20:30", "Já estava com saudades do seu boa noite", declararam.

Recentemente, William Bonner se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos de que poderia encerrar o contrato com a Globo no próximo ano. Ele negou os rumores e disse que ainda tem vários planos com a emissora carioca e no Jornal Nacional.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE WILLIAM BONNER