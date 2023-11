Você sabia? Irmã de Silvio Santos foi sequestrada no passado. Relembre

Irmã de Silvio Santos reapareceu em novo vídeo e os internautas relembraram que ela já foi sequestrada no ano de 1992

Nesta semana, a irmã caçula do apresentador Silvio Santos, Sara Abravanel, fez uma rara aparição em público. Ela trabalha nos bastidores do SBT, mas abriu uma exceção ao aparecer no estúdio do Programa Silvio Santos e o vídeo circulou pela internet. Com isso, os internautas relembraram de um momento marcante da vida dela. Isso porque Sarah já foi sequestrada. Relembre aqui:

Sara foi sequestrada em maio de 1992. Na época, ela era Diretora Regional do SBT. O caso aconteceu no Rio de Janeiro quando ela saiu de seu apartamento onde morava pela manhã para ir trabalhar e foi interrompida pelos sequestradores. Os homens armados renderam o porteiro do prédio e a própria Sarah quando ela desceu para entrar no carro da emissora.

Assim, os criminosos colocaram a irmã do apresentador no porta-malas do carro e a levaram dali. Rapidamente, a Polícia foi informada do acontecido e iniciou a busca por ela. A família não precisou pagar o resgate - os bandidos exigiam US$ 500 mil - porque a polícia conseguiu localizá-la por meio de escutas telefônicas e prendeu os homens. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo da época, o sequestro durou cerca de 15 horas e ela foi resgatada.

Vídeo da irmã de Silvio Santos

Sara Abravanel apareceu ao lado de Patricia Abravanel em um vídeo nos bastidores do Programa Silvio Santos, do SBT, nesta semana. Elaparticipou das gravações do programa que leva o nome do grande ícone da televisão.

No momento, as duas surgem juntinhas nos bastidores. A visita foi marcada por uma fala inédita da irmã do "patrão". Carinhosa e também carismática, ela mandou um recado.

"Sei que esse auditório é o mais querido do Brasil. Vocês são as colegas de trabalho [do Silvio] e espero que continuem assim por muito tempo amando a Patricia também", disse ela.