Viúva de Marcelo Rezende fala sobre a herança e objetos que guarda do apresentador

Luciana Lacerda relembra quando Marcelo Rezende descobriu o câncer em entrevista ao programa Fofocalizando

Viúva de Marcelo Rezende (1951-2017), Luciana Lacerda contou sobre as memórias do amado após a morte dele, que faleceu em decorrência decâncer no pâncreas e intestino. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que não recebeu herança dele.

“Não fiquei com dinheiro, eu herdei só o que ele me deu. Só o que ele me deixou está bom. Foi dado para mim por ele. O resto, talvez, Deus não quis que acontecesse, eu não sei”, disse ela, que guarda joias e objetos afetivos, como as canetas dele. “Uma delas, eu não sei qual, acompanhou ele desde a época da Globo. Ele assinou muita coisa importante com elas”, afirmou.

Além disso, ela lembrou quando ele descobriu a doença. “Ele falou: 'Eu tenho uma notícia boa e uma ruim'. Ele direto e reto, falou: 'Estou com câncer'. Depois ele falou: 'Posso falar a boa? A boa é que você está na minha vida'”, relembrou.

Por fim, ela relembrou um momento de emoção do apresentador. “Ele não era de chorar, só uma vez que ele chorou. Ele chorou quando perguntou para Deus por que ele estava recebendo aquilo no melhor momento da vida dele”, afirmou.