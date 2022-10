Vice-campeã do BBB 8, Gyselle Soares afirma que voltaria ao reality

Gyselle Soares revelou o desejo de participar do Big Brother Brasil novamente e ainda falou sobre os anos que passou trabalhando na França

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 11h24

Vice-campeã do BBB 8, Gyselle Soares (38) brincou em conversa com o Gshow com a possibilidade de voltar ao reality show como participante do Camarote. Segundo ela, falta apenas o convite:

"Se o Boninho me convidasse para o Camarote, eu ia com tudo! Quero ganhar meu milhão. O meu milhão que não ganhei da outra vez. Seria minha chance!"

Ela perdeu o primeiro lugar por uma diferença de apenas 1% dos votos. Como resultado de seu sucesso no programa, ela apareceu nas capas de várias revistas e fãs-clubes foram formados em todo o país.

A carreira de atriz de Gyselle

Após o BBB, Gyselle se tornou atriz e está de volta ao Brasil e com vontade de sobra para investir na carreira por aqui. Depois de passar anos trabalhando e estudando na França, ela garante que sente uma saudade imensa de atuar em português.

"O que mais tive saudade foi da minha família e de poder atuar em português. Quero investir no cinema brasileiro porque está surgindo muita coisa bacana aqui. Fiquei três anos atuando na França e quero ficar aqui. Estou na luta e muito feliz.", disse Gyselle.

E não só isso: ela também quer interpretar uma personagem do Nordeste. Ela fala nasceu em Teresina, no estado do Piauí e falou sobre a importância da mulher nordestina:

"Queria muito fazer personagens que falam de preconceito, principalmente, no Nordeste. Essa coisa forte, da mulher que vai à luta, com o sotaque que ela tem... Queria fazer um personagem com outros sotaques, baiano, pernambucano..."

Dificuldades na França

Sobre os anos que passou na França, Gyselle afirma que nem tudo são flores: "O mais difícil foi esse problema do preconceito. O preconceito de não conhecer tanto a cultura francesa, de aprender com os franceses como fazer cinema."

"Para entrar nas rodas cinematográficas, tive que lutar muito. Não venho de uma família muito culta, tive que aprender na raça. Passei muita vergonha. Mas hoje, graças a Deus, estou bem relacionada porque a cultura é tudo. Cinema é tudo."