Vera Fischer desabafa sobre carreira: "Meu lugar era o teatro, é o palco"

A atriz Vera Fischer desabafou sobre sua carreira e trajetória e diz ter se encontrado nos palcos de teatro

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 15h27

Vera Fischer (70) contou sobre sua trajetória de atriz no teatro, televisão e cinema. Em 55 anos de dramaturgia nacional, a famosa também foi modelo e coroada como Miss Brasil no final dos anos 1960! Nesta semana, ela foi entrevista pela apresentadora Daniela Albuquerque, do programa Sensacional, da RedeTV!, e relembrou a sua carreira.

No começo, ela confessa que nunca pensou em ser atriz: “Aconteceu, porque eu nunca sonhei [em ser atriz]. Na verdade queria ser bailarina clássica, tenho paixão até hoje, só que eu não me encaixo nem um pouquinho nesse perfil (...) Bailarina clássica tem que ter no máximo 1,65m e ser magérrima. Meu biotipo é diferente, sou grandona, então não poderia ser jamais, mas admiro muito”.

Pouco tempo depois de estrear como modelo, Vera conquistou as telas com vários papéis marcantes. A atriz contou qual foi o personage interpretado que mais a marcou: “Das novelas é a Helena, do Manoel Carlos (89). Aquela Helena de 'Laços de Família' (2000) não tem parâmetro para personagem, não tem. Aí depois fiz a Yvete do 'O Clone' (2001) que era uma engraçadíssima, uma comédia pura. Fiz muitos personagens bons, em cinema também, ganhei prêmios”, contou.

Teatro? Vera Fischer diz que se encontrou nos palcos!

Apesar do teatro ter sido sua última conquista profissional, ela afirma ter se encontrado na profissão e nos palcos: "Aos 30 anos comecei a fazer teatro, comecei muito tarde e aí senti realmente que o meu lugar era o teatro, é o palco. (...) Fazia as duas coisas ao mesmo tempo, quando acabava uma novela, já programava de fazer uma peça. Então, tive pouco tempo livre na minha vida para curtir os meus filhos", desabafou.

A atriz saiu da televisão há três anos,e hoje, se dedica ao teatro. Atualmente está em cartaz junto aos atores Larissa Maciel (44) e Mouhamed Harfouch (44). Vera interpreta Dulce Carmona, na peça, uma mãe ciumenta e obsessiva, que ao descobrir que o filho se casará com alguém que ela não conhece, luta para juntá-lo a uma mulher rica.

Porém a artista assumiu não se identificar com a personagem. Mãe de Rafaela Fischer (43) e Gabriel Camargo (29), Vera contou ao Sensacional que criou seus filhos com liberdade: “Sou muito livre, criei os meus filhos com muita liberdade. Claro que você pode sentir ciúmes de uma pessoa no início, mas depois que você conhece, você se afeiçoa e cria laços".

Cuidados da 'Miss Brasil'? Aos 70 anos, Vera Fischer compartilha seus segredos!

Conhecida como ‘Sex Symbol’, ela não esconde a idade. Vera compartilha seus truques para continuar com o título depois de mais de 50 anos: “As pessoas fazem muitas coisas exageradas, gente jovem inclusive, eu não faço nada exagerado. Uso cremes bons, trato o cabelo e o corpo. (...) Me movimento muito”. “Acho que tem muito da genética. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me fizeram bonitinha, porque eles eram bonitos e isso ajuda", contou.