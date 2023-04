The Voice Kids: Confira looks dos jurados e de Fátima Bernardes na estreia da temporada

Nova temporada do reality The Voice Kids começa neste domingo, 9

A nova temporada do reality musical The Voice Kids estreia neste domingo, 9, e já emocionou os telespectadores do programa com a fase das Audições às Cegas. Porém, outro ponto que também chama a atenção dos fãs da atração são os looks escolhidos pela apresentadora Fátima Bernardes, e pelos jurados Iza, Mumuzinho e Carlinhos Brown.

No comando da 8ª temporada de The Voice Kids e das outras edições do programa, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes escolheu um vestido longo preto com um recorte no abdômen e uma fenda na perna. Ela combinou o look com acessórios dourados, uma rasteirinha na cor goiaba e unhas pintadas de vermelho.

O veterano Carlinhos Brown, sempre reconhecido por seus looks coloridos, não deixou de ousar na escolha do figurino. O artista usava um turbante roxo, combinando com o sobretudo cor de rosa com rosas estampadas. Ele escolheu uma calça xadres com detalhes em preto, e um colete com uma textura combinando com a calça. Nos pés, o cantor usou uma sandália e escolheu óculos escuros e colares como acessórios.

A cantora Iza apostou em uma tendência do verão para o look. Usando um vestido longo e tomara que caia verde limão, a artista estreante na posição de jurada do The Voice Kids abusou da sensualidade com uma longa fenda na perna. Além disso, a artista ainda combinou o look com luvas longas na mesma cor do vestido, um anel com uma grande pedra roxa, brincos e colares, além de escolher uma sandália transparente para os pés.

Por fim, completando o time dos jurados, o cantor de pagode escolheu um look oversized imitando um pijama. Com uma grande camiseta com dois botões e aplicações de flores douradas, ele também usou uma calça no mesmo tom da camisa e escolheu um modelo de tênis verde, da marca Nike, combinando com o tom da touca. Como acessórios, ele usou uma corrente dourada.

CONFIRA FOTOS DOS LOOKS NO THE VOICE KIDS: