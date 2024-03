Thaila Ayala celebra retorno à TV Globo após 10 anos: "Prazer que é estar de volta"

Integrando o elenco de 'Família é Tudo', Thaila Ayala celebra o retorno à TV Globo após 10 anos afastada das novelas; confira!

A atriz Thaila Ayala está de volta para as novelas após 10 anos afastada das telas. A artista irá participar da novela 'Família é Tudo', nova novela das 19h na TV Globo, como Elisa, par romântico do ator Thiago Martins. Em suas redes sociais, ela celebrou seu retorno à televisão com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Thaila compartilhou uma foto do seu crachá de acesso na emissora. A atriz posou em frente a um letreiro da Rede Globo durante sua chegada aos estúdios. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Ps: hoje Elisinha da sua primeira pinta em 'Família é Tudo'", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a conquista da estrela. "E a saudade que estava de você nas novelas", declarou um fã. "Bem-vinda de volta e espero que fique de vez!", disse outro. "Que tudo essa foto nesse crachá", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Rafa Kalimann reúne a família para assistir sua estreia na TV

Outra famosa que está participando da novela 'Família É Tudo' é a influenciadora digital Rafa Kalimann. A ex-BBB fez sua grande estreia como atriz na produção da Globo e fez questão de reunir sua família para assistir seu primeiro capítulo na TV.

No último dia 8, Rafa usou suas redes sociais para contar que preparou uma grande festa para receber sua família e amigos, que foram prestigiar sua estreia na novela. Em seu perfil oficial do Instagram, ela publicou um vídeo com todos reunidos na frente da TV, onde eles vibraram com sua aparição na telinha.

No registro, a família caiu na risada com a atuação da finalista do BBB 20 e se divertiu ao vê-la conquistando algo novo em sua carreira. "Que sorte a minha ter minha família e amigos que vibram tanto pelos meus sonhos #FamiliaéTudo (literalmente)", escreveu Rafa na legenda da publicação.