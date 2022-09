Terceira temporada de Emily em Paris ganha divulgação com novas fotos

A Netflix divulgou uma sequência de fotos novas da terceira temporada da série Emily em Paris e animou os fãs

A Netflix deixou o público animado ao compartilhar as primeiras imagens da terceira temporada de Emily em Paris. Pelas redes sociais, a plataforma de streaming deixou os fãs da série com um gostinho de quero mais com os registros.

Nas imagens é possível dar uma primeira olhada nos personagens principais da trama. O elenco principal volta por inteiro com Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, Lucien Laviscount.

Os fãs ficaram enlouquecidos com o mimo da plataforma e lotaram os comentários. "Eu preciso dessa temporada", "Para de se fazer de doida e divulga a data", "Eu sou apaixonada pelos looks", "Querooo, pra assistir tudo em um dia e depois ficar chateada pq acabou", disseram eles.

A terceira temporada ainda não tem data de estreia definida, porém a Netflix garante que ela chegará "em breve". Vale lembrar que a série queridinha já ganhou uma quarta temporada também.

