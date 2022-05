Tata Werneck responde fã que questionou se ela parecia triste no Domingão com Huck

Tata Werneck participa do Domingão com Huck, da Globo, e fã faz comentário sobre ela

A apresentadora Tata Werneck respondeu ao comentário de um fã sobre sua participação no Domingão com Huck, da Globo. Ela foi convidada para ser jurada do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 29.

Nas redes sociais, um fã comentou sobre uma impressão que teve dela. “Tata, por que você parece triste no Domingão?”, disse ele no Twitter. Então, a artista respondeu com sinceridade. “Não saio, né? Primeira vez ali com plateia sem máscara. Normal. Tô acostumando”, comentou ela.

Vale lembrar que Tata Werneck respeitou todas os protocolos de segurança contra a Covid-19 ao longo de toda a pandemia. Ela sempre foi vista de máscara na rua e também contava sobre seus cuidados quando precisava sair de casa para algum compromisso profissional.

Atualmente, a artista está envolvida com a produção e gravação da nova temporada do programa Lady Night, do Multishow.

Não saio né? Primeira vez ali com plateia sem máscara ;) normal. Tô acostumando https://t.co/xzPuj0IEN2 — Tata werneck (@Tatawerneck) May 29, 2022