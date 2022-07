Tata Werneck explica motivo de não convidar Arthur Aguiar para o 'Lady Night'

Apresentadora Tata Werneck chama atenção na web ao posar só de camiseta e explica por quê não chamou Arthur Aguiar para o 'Lady Night'

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h48

A apresentadora Tata Werneck (38) usou suas redes sociais para bater um papo com os fãs nesta segunda-feira, 11! Nas redes sociais, a famosa explicou por quê não convidou o ator Arthur Aguiar (33) para participação em seu programa, Lady Night!

Questionada sobre o campeão do BBB 22 não participar da atração do Multishow, a comediante foi direta e respondeu: "Porque a gente não repete convidado no Lady Night e o Arthur já foi", disse.

O marido de Maira Cardi participou da primeira temporada do Lady Night ao lado de Gregório Duvivier, em 2017.

Em seu feed, Tata roubou a cena ao postar vídeo em que aparece apenas de camisetão pink, meia calça e salto alto em camarim. Em frente ao espelho, a gata deu uma piscadinha e mandou beijo ao posar exibindo o corpão. Ela chegou a levantar a blusa e mostrar parte do bumbum. "Puta", disse na legenda, arrancando elogios de famosas. "Sua linda e gostosa", disse Sabrina Sato. "Mostra mesmo!!! Cê pode!!!", destacou Eliana.

Tata Werneck mostra Clara Maria de óculos escuros e encanta

A pequena Clara Maria (2), herdeira de Tata Werneck e Rafael Vitti, explodiu o fofurômetro na rede social da mamãe ao posar de óculos escuros! A mamãe coruja se declarou para a herdeira ao postar foto em que ela aparece cheia de estilo usando um vestidinho rosa de bolinhas e óculos escuros em formato de coração, rodeada de bichinhos de pelúcia na sala da casa da família no Rio de Janeiro.

"Meu amor por você é maior que minha alergia a esses bichos de pelúcia. Acredite. Essa é uma prova de amor. Te amo mais que tudo, minha deusa", se derreteu Tata.

