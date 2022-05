Taís Araújo conta: 'Nenhum casamento é perfeito'

Taís Araújo relembra história de quando saiu de casa para morar com Lázaro Ramos e elogia a parceria de quase 18 anos com o maridão

A atriz Taís Araújo (43) participou da bancada de jurados da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e falou sobre o seu casamento com Lázaro Ramos (43). Após ouvir uma declaração de amor do marido, ela comentou sobre a relação deles, que estão juntos há quase 18 anos.

Taís Araújo relembra história do seu casamento com Lázaro Ramos

Ela relembrou quando eles foram morar juntos no início do namoro. “Vai fazer 18 anos [que estão juntos]. Eu não conto negócio de casado não, porque ah.. Já foi! Eu não casei... Eu casei em casa, mas eu não fiz um casamentão, mas foi um ano depois. Assim, dois meses depois que eu estava namorando, eu morava na casa dos meus pais, que era aqui no Recreio, e ele morava lá em Santa Tereza. Dois meses depois ele falou: 'sem condição de ficar vindo para cá'. E aí eu saí de casa. Minha mãe quase morreu. E aí já foi, foi desde sempre”, disse ela.

Então, Taís confessou que não tem um casamento perfeito porque acredito que a perfeição não existe. Assim, ela declarou que sua união é muito saudável. “É uma parceria abençoada, graças a Deus! Você vai falar: 'Você tem um casamento perfeito?'. Eu não tenho um casamento perfeito porque nenhum casamento é perfeito, porque a perfeição não existe, não é mesmo?! Eu tenho um casamento muito saudável e muito feliz”, finalizou.

Taís Araújo e Lázaro Ramos são pais de João Vicente e Maria Antônia.